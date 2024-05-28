"لم يعد رئيسي".. مسؤولة يهودية تفتح النار على "بايدن" وتتهمه بالتواطؤ مع إسرائيل

وذكرت المسؤولة الأمريكية السابقة أن ما حدث مع الفلسطينيين منذ نكبتهم في 1948 لا يختلف عن المحرقة التي تعرض لها اليهود على يد النازيين، مشيرة إلى أنها استقالت لأنها لم تعد قادرة على الخدمة مع رئيس يرفض وقف كارثة أخرى.