"شرطة تكساس" توجه 8 اتهامات بالقتل لسائق سيارة الموت بمدينة براونزفيل

وتفصيلاً، تعتقد السلطات أن السائق جورج ألفاريز (34 عامًا) من براونزفيل، فقد السيطرة على السيارة بعد أن تجاوز إشارة مرور حمراء صباح الأحد واندفع باتجاه حشد من الفنزويليين خارج مركز للمهاجرين.