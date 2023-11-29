انتقامًا لصغيرها.. شاهد ما فعلته 5 أفيال بسيارة في ماليزيا

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال زولكفلي محمود، كبير المشرفين في شرطة منطقة جيريك: "اصطدمت السيارة بالفيل الصغير الذي كان يسير على الطريق مع القطيع، وعند رؤية ذلك اندفعت الأفيال الخمسة الأخرى نحو السيارة وبدأت في دهسها".