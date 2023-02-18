فيديو الكر والفر.. حكم يتلقى "علقة ساخنة" من اللاعبات في مباراة كرة قدم نسائية

وأظهرت لقطات فيديو متداولة، وفق سكاي نيوز عربية، لاعبات موتيما بيمبي يركضن خلف الحكم، الذي كان يفر منهن ممسكاً بطاقة حمراء في يده، إلا أنه وقع في النهاية بين أيادي اللاعبات والجهاز الفني للفريق، وتلقى "علقة ساخنة".