أمطار وثلوج تضرب شمال كاليفورنيا في أحدث موجات الطقس المدمر بالساحل الغربي لأمريكا

ومددت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، حتى بعد غد السبت، التحذير من وقوع فيضانات بالمناطق الواقعة شمال سان فرانسيسكو، التي غمرتها مياه أقوى نهر جوي -وهو عبارة عن سحابة كبيرة من الرطوبة التي تتدفق على الشاطئ- شهدته كاليفورنيا والمنطقة الواقعة شمال غرب المحيط الهادئ هذا الموسم.