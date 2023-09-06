حصيلة خسائر فيضانات تركيا.. وفاة 5 وفقدان 3 وتضرر 560 منزلًا

وشهدت ولاية كيركلاريلي شمال غرب تركيا، أمطارًا غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات ألحقت أضرارًا بالممتلكات والأرواح، وتسببت في حدوث سيول أدت إلى انجراف بعض الأشجار والأعمدة على الطرقات، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن المواطنين المفقودين.