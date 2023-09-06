حصيلة خسائر فيضانات تركيا.. وفاة 5 وفقدان 3 وتضرر 560 منزلًا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم (الأربعاء)، وفاة شخصين أحدهما أجنبي وإصابة 5 وتضرر 560 مسكنًا و663 مكان عمل؛ جراء الفيضانات التي شهدتها مدينة إسطنبول، مساء أمس.
من جهته، أوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة أن 3 أشخاص آخرين توفوا، وفقد 3 آخرين في كيركلاريلي.
وبيّن "قوجة" في كلمة ألقاها بمركز إدارة الكوارث والطوارئ بالمدينة، أن الأمطار الغزيرة بمناطق في القسم الأوروبي من المدينة، وصلت إلى 125 كيلوجرامًا لكل متر مربع.
وشهدت ولاية كيركلاريلي شمال غرب تركيا، أمطارًا غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات ألحقت أضرارًا بالممتلكات والأرواح، وتسببت في حدوث سيول أدت إلى انجراف بعض الأشجار والأعمدة على الطرقات، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن المواطنين المفقودين.