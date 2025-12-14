شاهد.. أكثر من ألفي شهاب تضيء سماء الإمارات في ليلة واحدة

وأرفق عودة بعض الصور المميزة للشهب، والتي تظهر فيها مجموعات نجمية وأجرام لامعة مثل: مجموعة الجبار، والثور، والتوأمان، والكلب الأكبر، وعنقود الثريا، وكوكب المشتري، والقمر. كما ظهرت طائرات في بعض الصور، إضافة إلى صور التقطت لأكثر من شهاب في وقت واحد، علمًا بأن مدة تعريض كل صورة كانت 8 ثوانٍ.