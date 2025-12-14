شاهد.. أكثر من ألفي شهاب تضيء سماء الإمارات في ليلة واحدة

وثقت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك، التابعة لمركز الفلك الدولي، نشاطًا مميزًا لزخة شهب "التوأميات"، حيث صوّرت الليلة الماضية (13-14 ديسمبر 2025) أكثر من ألفي صورة لشهب معظمها من الزخة نفسها، ظهرت في سماء الإمارات.
وتقوم الشبكة، التي تتكون من ثلاث محطات موزعة في صحراء أبوظبي، بتصوير الشهب بشكل آلي عند ظهورها في السماء. وتحتوي كل محطة على 17 كاميرا فيديو حساسة للضوء الخافت، قادرة على التقاط شهب تصل حتى القدر 6.5 تقريبًا.
وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي وعضو منظمة الشهب الدولية، أن الشبكة نجحت من خلال هذه الصور في رسم مدار 401 شهاب أثناء دخوله الغلاف الجوي، مبينًا أن "رسم المدار" يعني تحديد العناصر المدارية للحبيبة الغبارية التي كانت تدور حول الشمس قبل أن تصطدم بالأرض وتُشكّل الشهاب.
وأضاف أن رسم المدار لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تصوير الشهاب نفسه من أكثر من محطة، ما يسمح بحساب موقعه عبر المثلثات الفلكية.
وبيّن عودة أن المحطات تقوم آليًا بتحليل الصور بعد التصوير، وتحديد مسار ولمعان كل شهاب، ثم ترسل البيانات إلى مركز فلكي في الولايات المتحدة، ضمن تعاون دولي تشرف عليه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
وأرفق عودة بعض الصور المميزة للشهب، والتي تظهر فيها مجموعات نجمية وأجرام لامعة مثل: مجموعة الجبار، والثور، والتوأمان، والكلب الأكبر، وعنقود الثريا، وكوكب المشتري، والقمر. كما ظهرت طائرات في بعض الصور، إضافة إلى صور التقطت لأكثر من شهاب في وقت واحد، علمًا بأن مدة تعريض كل صورة كانت 8 ثوانٍ.