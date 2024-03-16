رويترز: "ماسك" يبني شبكة أقمار تجسس لصالح المخابرات الأمريكية

وأضافت: أن هذا سيتيح للحكومة الأمريكية مبدئيًّا الحصولَ بسرعة على صور للأنشطة التي تحدث على الأرض في أي مكان في العالم تقريبًا؛ مما يساعد في العمليات الاستخباراتية والعسكرية.