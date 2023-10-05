بعد فيديو "القطط النافقة بالصحراء".. تَحَرُّك رسمي في الإمارات وتَوَعُّد بالمحاسبة

وحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أكدت دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي، الأربعاء، أنها "باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء، فور تلقيها البلاغ، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة".