بعد فيديو "القطط النافقة بالصحراء".. تَحَرُّك رسمي في الإمارات وتَوَعُّد بالمحاسبة

بعد فيديو "القطط النافقة بالصحراء".. تَحَرُّك رسمي في الإمارات وتَوَعُّد بالمحاسبة
أعلنت السلطات الرسمية في الإمارات عن البدء بتحقيقات لمعرفة المتورطين في حادثة نفوق عشرات القطط في أحد المناطق الصحراوية بإمارة أبو ظبي، وتوعدت بمحاسبتهم.
وحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أكدت دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي، الأربعاء، أنها "باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء، فور تلقيها البلاغ، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة".
واتخذت الدائرة "التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني"؛ مشيرة إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لمعرفة المتسببين في هذا العمل المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية".
وقبل أيام انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعثور متطوعين على عشرات القطط المتروكة في منطقة صحراوية؛ حسب موقع "الحرة".
وقام متطوعون وهم نشطاء في مجال حقوق الحيوان، بإنقاذ عشرات القطط التي بقيت على قيد الحياة؛ فيما أظهرت الفيديوهات نفوق بعضها.