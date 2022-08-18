انشغل بمكالمة عمل ونسيه بالسيارة.. وفاة طفل اختناقًا داخل مركبة والده بأبوظبي

بعد نسيان والده له داخل المركبة لمدة طويلة، نتيجة انشغاله بمكالمة هاتفية تتعلق بالعمل، تعرض طفل لاختناق أدى إلى وفاته.
وأفاد النقيب مهندس محمد حمد العيسائي من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بأن الأب كان عائداً إلى المنزل وبرفقته الطفل، ونظراً لانشغاله بمكالمة هاتفية تخص عمله، نزل من المركبة صاعداً إلى منزله ناسياً طفله خلفه داخل المركبة، خلال الفترة النهارية التي عادة ما تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة.
وظل الأب ماكثاً في المنزل لمدة من الوقت حتى عودته إلى المركبة مرة ثانية، ليعثر على طفله بداخل المركبة، غائباً عن وعيه مفارقاً للحياة.
ووفق صحيفة البيان الإماراتية قال العيسائي: إن ترك الأطفال في المركبات من الأمور الخطيرة جداً والتي قد تكون عواقبها وخيمة، بحيث تطال سلامتهم الجسدية أو حياتهم؛ نظراً لنقص الأكسجين الذي يحدث كنتيجة لعوامل الحبس الحراري، خاصة وأن الدولة تشهد في فصل الصيف ارتفاعاً في درجات الحرارة، مضيفاً: "نتمنى من جميع أفراد المجتمع أن يأخذوا من مثل هذه الحوادث عبرة بما يسهم في تجنبهم الوقوع في مثل تلك الحوادث المؤسفة".
وبين أن مخاطر ترك الأطفال وحدهم في المركبة من دون ولي أمرهم، قد تتسبب في حالات أخرى في وقوع حوادث مرورية، في حال إقدام الطفل على العبث بالمركبة، بتحريك ناقل الحركة الخاص بها، والذي يعمل بدوره على تحريك المركبة، وبالتالي إمكانية التسبب في وقوع حادث مروري.