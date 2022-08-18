انشغل بمكالمة عمل ونسيه بالسيارة.. وفاة طفل اختناقًا داخل مركبة والده بأبوظبي

ووفق صحيفة البيان الإماراتية قال العيسائي: إن ترك الأطفال في المركبات من الأمور الخطيرة جداً والتي قد تكون عواقبها وخيمة، بحيث تطال سلامتهم الجسدية أو حياتهم؛ نظراً لنقص الأكسجين الذي يحدث كنتيجة لعوامل الحبس الحراري، خاصة وأن الدولة تشهد في فصل الصيف ارتفاعاً في درجات الحرارة، مضيفاً: "نتمنى من جميع أفراد المجتمع أن يأخذوا من مثل هذه الحوادث عبرة بما يسهم في تجنبهم الوقوع في مثل تلك الحوادث المؤسفة".