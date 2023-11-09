لهذا السبب تسحب إسرائيل حيوانات منوية من جثث قتلاها

ووفقًا لتقرير صحيفة "هآرتس" التابعة للكيان، سُحبت حيوانات منوية من 33 رجلًا من القتلى في أكتوبر، 4 منهم مدنيون والباقي جنود في جيش الاحتلال، من أجل حفظها بالتجميد وإبقاء فرصهم في الإنجاب.