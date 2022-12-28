بعد عزلة 3 سنوات.. الصين تعاود إصدار تأشيرات السفر لأول مرة منذ كورونا

وقد يؤدي أحدث قرار متعلق بالضوابط إلى تدفق سائحين صينيين إلى وجهات متعطشة للإيرادات في آسيا وأوروبا خلال العام القمري الجديد، والذي يبدأ في 22 يناير المقبل؛ لكنه يمثل خطرًا أيضًا في أعقاب انتشار الفيروس وزيادة معدل الإصابات في الصين.