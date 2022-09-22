وفاة الفنان المصري هشام سليم بعد مضاعفات خطيرة مع مرض السرطان

أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم، وفاة الفنان المصري الكبير هشام سليم، بعد معاناة مع مرض السرطان.
وكشف الفنان المصري أشرف زكي، أن الفنان رحل نتيجة تعرضه لمضاعفات خطيرة في الفترة الأخيرة.
ووُلد الفنان هشام محمد صالح سليم في 24 يناير عام 1958؛ إلا أنه لم يرث حب كرة القدم من والده، وأحب كثيرًا التمثيل ومجال الفن، وتخرج في معهد السياحة والفنادق عام 1981، ثم قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.
وبدأ في العمل التليفزيوني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات: (الراية البيضاء، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن في القلب، لقاء على الهواء).
ووفق "اليوم السابع" فما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم كان مصابًا بسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة.