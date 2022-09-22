وفاة الفنان المصري هشام سليم بعد مضاعفات خطيرة مع مرض السرطان

ووُلد الفنان هشام محمد صالح سليم في 24 يناير عام 1958؛ إلا أنه لم يرث حب كرة القدم من والده، وأحب كثيرًا التمثيل ومجال الفن، وتخرج في معهد السياحة والفنادق عام 1981، ثم قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.