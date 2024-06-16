رغم تضييقات الاحتلال.. 40 ألف مصلّ يؤدّون صلاةَ عيد الأضحى في الأقصى

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددًا كبيرًا من الشبان من الدخول؛ ما حدا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.