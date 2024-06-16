رغم تضييقات الاحتلال.. 40 ألف مصلّ يؤدّون صلاةَ عيد الأضحى في الأقصى

أدّى أكثرُ من 40 ألف مصلّ، اليوم الأحد، صلاةَ عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال، والاعتداء على المصلين.
واعتدت قوات الاحتلال، صباح اليوم، على المصلّين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.
ووفق وكالة وفا للأنباء: أعلنت دائرةُ الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 40 ألف مصلّ أدّوا صلاة العيد، بسبب الإغلاق المشدّد على المصلين، ومنع الآلاف من الدخول.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددًا كبيرًا من الشبان من الدخول؛ ما حدا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.