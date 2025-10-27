فضيحة مدوية تهز كرة القدم في تركيا.. 571 حكمًا يخضعون للتحقيق في المراهنات

تعيش كرة القدم التركية على وقع فضيحة كبرى بعد كشف تحقيق داخلي عن تورط مئات الحكام في المراهنات الرياضية، من بينهم حكام ينشطون على المستوى الوطني، وفق ما أعلنه إبراهيم حجي عثمان أوغلو رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم.
وقال أوغلو في مؤتمر صحفي إن التحقيق شمل 571 حكمًا، وتبين أن 371 منهم يملكون حسابات مراهنات، بينما 152 يشاركون بنشاط في المراهنات، مؤكدًا أن الاتحاد مصمم على تطهير اللعبة من الفساد دون استثناء أحد.
وأشار إلى أن بعض الحكام أجروا آلاف الرهانات، أحدهم تجاوز 18 ألف عملية، فيما شارك آخرون في المراهنة على مباريات أداروها بأنفسهم.
وفي ظل هذه الفضيحة، أعاد الاتحاد منذ ربيع 2024 الاستعانة بحكام أجانب لتقنية الفيديو (VAR) في مباريات الدوري التركي لتقليل الشبهات وتعزيز الشفافية.