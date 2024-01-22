باريس.. آلاف الفرنسيين يشاركون في الاحتجاجات على قانون الهجرة الجديد

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن أعداد المتظاهرين بحسب تقديرات شرطة العاصمة بلغت 16 ألف مشارك في باريس، في حين قدّر كل من الاتحاد العام للعمال، والاتحاد النقابي العمالي، أعداد المتظاهرين بنحو 150 ألف متظاهر في عموم فرنسا، منهم 25 ألفاً في العاصمة وحدها.