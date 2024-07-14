بتحليل "CNN": شاهد موقع تمركز مطلِق النار.. وكم كان يبعد عن ترامب

كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على بُعد حوالى 400 إلى 500 قدم (120 إلى 150 مترًا) من المسلح المشتبه به وقت إطلاق النار؛ وفقًا لتحليل "CNN" لمواقعهم الجغرافية.