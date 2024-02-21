في فلسطين.. شجرة زيتون عمرها 5 آلاف سنة مهددة بالقطع بسبب "المستوطنات"

وفي أكتوبر من العام الماضي، أصيب بلال صالح (40 عامًا)، وهو مزارع فلسطيني، برصاصة في صدره على يد مستوطن إسرائيلي بالقرب من نابلس، على بُعد حوالى 48 كيلومترًا، شمال القدس، أثناء توجهه لقطف زيتونه؛ وفق "التايمز".