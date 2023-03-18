مجهولان سرقا عمره.. براءة سجين أمريكي بعد حبسه 34 عامًا ظلمًا

وذكر تقرير وحدة مكتب المدّعي العام، أن هولمز، الذي اعتُبر مجرمًا معتادًا لإدانته بحادثتَيْ سرقة سابقة، لم يعترف بتورطه في جريمة السطو المسلح، ولم يُعرف مرتكبوها؛ الأمر الذي يتعارض مع إقراره بالذنب واعترافه على الفور في حادثتي السرقة السابقتين.