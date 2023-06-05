رغم أن الذكاء يوزع على الجميع.. علماء بريطانيون يكشفون علاقة قوية بين الثراء والذكاء

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، بعد أن أشارت بعض الآراء العلمية بأن الأثرياء قد يكونون أذكى من غيرهم، على اعتبار أن الذكاء ينقسم لقسمين، الأول ذكاء يعتمد على الجينات والثاني ذكاء مكتسب، حيث يحظى الغني بثروات تساعده على تلقي مستوى تعليمي وأكاديمي مرتفع، مما يزيد معدل الذكاء.