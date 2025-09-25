مطار برلين لا يزال في "وضع استثنائي" بعد هجوم إلكتروني عطّل أنظمة الأمتعة

وأضاف أن المطار ألغى أمس الأربعاء 12 رحلة وصول و12 رحلة مغادرة، لافتًا إلى أن الوضع بدأ يستقر تدريجيًا، وذلك بعد أن بات الموظفون يتبعون روتينًا معينًا في التعامل مع الأزمة.