مطار برلين لا يزال في "وضع استثنائي" بعد هجوم إلكتروني عطّل أنظمة الأمتعة

صرّح متحدث باسم مطار العاصمة الألمانية برلين بأن المطار لا يزال في "وضع استثنائي" بعد أيام من الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أحد أنظمة تكنولوجيا المعلومات، حيث لا يزال النظام الخاص بخدمة الركاب ومناولة الأمتعة معطّلًا حتى الآن.
وأوضح المتحدث، أكسل شميت، أن سلسلة من التأخيرات لا تزال مستمرة، حيث ألغيت اليوم 8 رحلات وصول و7 رحلات مغادرة، مع إمكانية إلغاء رحلات أخرى خلال ساعات المساء.
وأضاف أن المطار ألغى أمس الأربعاء 12 رحلة وصول و12 رحلة مغادرة، لافتًا إلى أن الوضع بدأ يستقر تدريجيًا، وذلك بعد أن بات الموظفون يتبعون روتينًا معينًا في التعامل مع الأزمة.
وأشار شميت إلى أن شركات الطيران والخدمات الأرضية استعانت بمزيد من العاملين، فيما لجأ بعضها إلى استخدام أنظمتها الخاصة وحواسيبها المحمولة لتحسين الموقف، كما واصل رجال الإطفاء وموظفو خدمات الساحات المساعدة في فرز الأمتعة للحد من الازدحام.