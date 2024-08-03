سيحتفل ببلوغ المئة في أكتوبر القادم.. ما علاقة أمنية كارتر الأخيرة بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

عبَّر جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، البالغ 99 عامًا، الذي يتلقى رعاية صحية في منزله منذ فبراير عام 2023، عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة حتى يتمكن من التصويت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.