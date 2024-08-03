سيحتفل ببلوغ المئة في أكتوبر القادم.. ما علاقة أمنية كارتر الأخيرة بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

عبَّر جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، البالغ 99 عامًا، الذي يتلقى رعاية صحية في منزله منذ فبراير عام 2023، عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة حتى يتمكن من التصويت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، أدلى حفيد الرئيس الديمقراطي الأسبق بتصريحات إلى صحيفة "أتلانتا-كونستيتيوشن" المحلية في ولاية جورجيا، كشف فيها عن أمنية كارتر، الذي سيحتفل ببلوغ المئة في الأول من أكتوبر.
وبحسب الصحيفة، سأل تشيب كارتر والده هذا الأسبوع حول ما إذا كان يأمل في الاحتفال بميلاده، ورد الرئيس الأسبق -وفق ما نقل عنه حفيده جيسون كارتر- بالقول: "أحاول أن أبقى على قيد الحياة؛ لكي أتمكن من التصويت لكامالا هاريس".
وبحسب حفيده، يبدو كارتر "أكثر حيوية، ومهتمًّا بالسياسة وبالحرب الدائرة في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس.
وتولى جيمي كارتر الرئاسة من عام 1977 حتى 1981، وهو الأكبر سنًّا بين كل الرؤساء الأمريكيين الأحياء.
وضمنت هاريس، البالغة 59 عامًا، بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة التي ستُجرى انتخاباتها في نوفمبر؛ وذلك بعدما انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق على خلفية مخاوف متصلة بتقدمه في السن.
وستنافس هاريس الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.