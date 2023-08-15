رغم أنها تصف عريسها بـ"العاقل".. أغرب سبب وراء طلب عروس الطلاق بعد زفافها بيوم واحد

رغم أنها تصف عريسها بـ"الشخص العاقل"، طلبت عروس في الولايات المتحدة الأمريكية، الطلاق من زوجها؛ وذلك بعد يوم واحد فقط من عقد قرانهما، بعد أن كسر وعدًا كان قد قطعه قبل الزفاف.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، ففي منشور تم إرساله إلى عمود النصائح الخاص بموقع "Slate" الأمريكي، قالت العروس إنها لا تستطيع البقاء متزوجة من عريسها؛ لأنه كسر طلبًا غير قابل للتفاوض في حفل زفافهما بعدم فرك كعكة الزفاف في وجهها أثناء حفل الزفاف.
كما اعترفت بعد ذلك بأنها لم تكن مهتمة بالزواج؛ لكنها قالت "نعم" عندما طلب هذا الرجل الزواج منها؛ مشيرة إلى أنها أوضحت له أن هناك مسألة واحدة لم تكن مطروحة للنقاش، وأن لديها "قاعدة صارمة وحيدة، هي أنه لن يضع وجهها في قالب الحلوى خلال حفل الزفاف" كما اعتاد بعض الأزواج أن يفعلوا.
وأضافت: "هو رجل عاقل ويعرفني جيدًا.. لكن حدث العكس بدلا من ذلك، أمسك بي من مؤخرة رأسي ودفع وجهي إلى قالب الحلوى"؛ لافتة إلى أن عريسها قد فكر بشكل استراتيجي في فرك وجهها في الكعكة، لأنه بعد إتلافها، كانت هناك كعكة أخرى جاهزة لإتمام الاحتفال.