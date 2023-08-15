رغم أنها تصف عريسها بـ"العاقل".. أغرب سبب وراء طلب عروس الطلاق بعد زفافها بيوم واحد

كما اعترفت بعد ذلك بأنها لم تكن مهتمة بالزواج؛ لكنها قالت "نعم" عندما طلب هذا الرجل الزواج منها؛ مشيرة إلى أنها أوضحت له أن هناك مسألة واحدة لم تكن مطروحة للنقاش، وأن لديها "قاعدة صارمة وحيدة، هي أنه لن يضع وجهها في قالب الحلوى خلال حفل الزفاف" كما اعتاد بعض الأزواج أن يفعلوا.