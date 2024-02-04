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فيديو.. حريق ضخم في طوكيو يعطل حركة القطارات عدة ساعات
إخلاء 800 راكب من القطارات.. و24 طاقم إطفاء باشرت الحادث
اندلع حريق ضخم في مبنى بالقرب من محطة للقطار في العاصمة اليابانية طوكيو؛ مما أدى إلى تعطل حركة القطارات.
ووفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحريق في مبنى من ثلاثة طوابق بجوار محطة القطار في حوالى الساعة 10.10 صباحًا بالتوقيت المحلي (01.10 بتوقيت غرينتش).
وتم إرسال 24 طاقم إطفاء إلى الموقع، وتم تعليق حركة المرور على خط سكة حديد "كيهين- توهوكو" في كلا الاتجاهين بين محطتي "شيناغاوا" و"كاماتا".
وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم"؛ تم إخراج حوالى 800 راكب من القطارات إلى أن تمت استعادة حركة القطارات في حوالى الساعة (05.00 بتوقيت غرينتش).
وأشارت الإذاعة إلى إصابة شخص واحد في الحريق.