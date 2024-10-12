كيف تحمي وظيفتك؟.. خبير أمريكي: الإنسان في معركة مع الذكاء الاصطناعي على الوظائف

وأعلنت "تيك توك"، الجمعة، تسريح مئات الموظفين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عدد كبير في ماليزيا؛ حيث قالت الشركة: إن هذا القرار هو جزء من تحولها نحو استخدام المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، مع التركيز على تحسين الكفاءة في عملياتها.