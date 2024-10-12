كيف تحمي وظيفتك؟.. خبير أمريكي: الإنسان في معركة مع الذكاء الاصطناعي على الوظائف

مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بدأت شركات في تسريح مئات الموظفين، آخرها منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.
وأعلنت "تيك توك"، الجمعة، تسريح مئات الموظفين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عدد كبير في ماليزيا؛ حيث قالت الشركة: إن هذا القرار هو جزء من تحولها نحو استخدام المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، مع التركيز على تحسين الكفاءة في عملياتها.
الخطوة التي اتّخذتها "تيك توك" ترفع منسوب المخاوف على مستقبل العامل البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي، وتصاعد القلق من أن تتّجه شركات عملاقة أخرى نحو ذات الاتجاه.
ونقلت قناة "الحرة" عن الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي أحمد بانافع: أن ما فعلته "تيك توك" لم يكن مفاجئًا، وهي واحدة من بين عدة شركات اتجهت للمسار ذاته، ولكن "تيك توك" أعلنت عنه صراحة.
وأوضح "بانافع"، وهو مقيم في كاليفورنيا، في حديث لبرنامج "الحرة الليلة": أن الوظائف التي تم الاستغناء عنها هي "مراقبة المحتوى"، وهي من بين 10 وظائف على الأقلّ يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي القيام بها.
ويرى أن العامل الإنسان قد يكون دخل "في مرحلة ثانية من المعركة بين الذكاء الاصطناعي والموظفين".
وقال "بانافع": إن هناك شركات أمريكية كبرى بدأت في تدريب الموظفين على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتستثمر فيها مليارات الدولارات، والتي تتيح لهم التعرف على المجالات "التي يمكن فيها الاستغناء عن العامل البشري"، وهنا "تحصل عمليات تسريح بناء على التقييم".
وكانت "غوغل" قد أعلنت مطلع العام الاستغناء عن مئات الموظفين ضمن فريق مبيعات الإعلانات العالمي التابع لها، في ظلّ استخدام الأنظمة الآلية في عدد متزايد من المهام الإدارية والإبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
واستغنت "غوغل" عن حوالي 12 ألف شخص في يناير 2023 حوالي 6 في المئة من قوتها العاملة في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة؛ ما يعني انخفاض إنفاق المعلنين. واضطر عملاق الإنترنت منذ ذلك الحين إلى الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويوصي الخبير "بانافع" لأي موظف يعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يستبدل وظيفته، عليه التدرب على "استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، والابتعاد عن الوظائف التقليدية، مثل مراقبة المحتوى أو الترجمة أو خدمة العملاء أو التعرف على الاتجاهات".
ويرى أنه لا يجب أن ننظر إلى أن الذكاء الاصطناعي سيستولي على الوظائف، بقدر ما أنه يستطيع القيام بوظائف معينة بسرعة وكفاءة عالية؛ ولهذا على الشخص البحث عن وظائف غير تقليدية.
ولمواجهة المرحلة المقبلة دعا الجميع إلى النظر لفرص التطوير التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة عملك، وهو ما يمكنك أن تفعله بأن "تسأل تشات جي بي تي، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطورك ويساعدك في عملك؟".