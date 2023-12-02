زلزال بقوة 7.6 يضرب شرق الفيليبين.. والسلطات تحذّر من تسونامي

وأوضح المركز أن الزلزال ضرب على عمق 32 كيلومترًا عند حوالى الساعة 22.37 بالتوقيت المحلي (أي 14.37 بتوقيت غرينتش) في منطقة تقع على بُعد نحو 21 كيلومترًا شمال شرق هيناتوان؛ وفقًا لـ"فرانس برس".