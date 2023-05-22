النساء أعلى ولا مفاجأة.. 1 من أصل 6 أمريكيين يفترسه الاكتئاب!

وقد بدأ العديد من المؤسسات خلال الفترة الماضية بما فيها شركات القطاع العام والخاص باتخاذ بعض الإجراءات لتحسين الصحة النفسية للموظفين، قبل أن يَبلغوا مستويات متقدمة من الاكتئاب، الذي أظهرت العديد من الدراسات أن بيئة العمل واحدة من مسبباته.