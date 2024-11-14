بالصور: دلهي تغوص في "الضباب السام".. خامس أكبر قاتل يصل الهند
غطت سحب الدخان الكثيفة سماء إقليم دلهي الهندي، وحدت بصورة كبيرة من الرؤية، ما عطل من حركة الطيران في عاصمة البلاد.
ولم يكن الدخان الذي اعتلى سماء دلهي عاديًا، بل اتسم بحمله للسموم ناشرًا التلوث في ربوع الإقليم الذي يقطنه ما يزيد على 22 مليونًا.
واضطرت السلطات الهندية إلى إغلاق المدارس الابتدائية للتعامل مع الظاهرة الخطيرة، وللحفاظ على صحة الأطفال الصغار، فيما يُرجح أن تتأثر رحلات الطيران في مطار العاصمة.
وتتفاقم أزمة التلوث والضباب السام كل شتاء في الهند؛ نظرًا لحرق المزارعين في أماكن من البلاد للقش لتطهير حقولهم من أجل الحرث، فضلاً عن التلوث الذي تطلقه مداخن المصانع وعوادم السيارات.
وتُعد دلهي من أكثر مناطق العالم تلوثًا، إذ وجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول 1600 مدينة عالمية، فإن جودة الهواء في دلهي كان الأسوأ من بين مدن العالم الكبرى.
ويُقدر أن تلوث الهواء في الهند يودي بحياة 1.5 مليون شخص كل عام؛ فهو خامس أكبر قاتل في الهند، فيما تمتلك دلهي أعلى معدل لوفيات أمراض الجهاز التنفسي وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.