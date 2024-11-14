بالصور: دلهي تغوص في "الضباب السام".. خامس أكبر قاتل يصل الهند

وتتفاقم أزمة التلوث والضباب السام كل شتاء في الهند؛ نظرًا لحرق المزارعين في أماكن من البلاد للقش لتطهير حقولهم من أجل الحرث، فضلاً عن التلوث الذي تطلقه مداخن المصانع وعوادم السيارات.