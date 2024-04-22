"بصق عليّ بسبب ملابسي".. غضب في فرنسا بعد فيديو اعتداء رجل على مغربية محجبة

وحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، أوضحت المؤثرة فاطمة سعيدي، البالغة من العمر 22 عامًا، خلال مقطع مصور لها نشرته باللغة الإنجليزية؛ أنه في أول زيارة لها إلى باريس "تعرضت لجريمة كراهية، بعد أن أقدم رجل أبيض كبير بالسن على البصق على حجابها".