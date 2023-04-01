"ماسك" يتوقع "انهيار" الشبكات الاجتماعية في هذه الحالة

قال إيلون ماسك، مدافعًا عن قراره المثير للجدل بفرض بدل مالي على المستخدمين الراغبين في توثيق حساباتهم، إن الشبكات الاجتماعية التي لا تتبع مثاله "ستنهار" في نهاية المطاف تحت سيل الحسابات المزيفة. فيما تنتظر غالبية وسائل الإعلام والشركات في الولايات المتحدة لترى كيف ستسير الأمور قبل أن تقرر ما إذا كنت ستدفع ألف دولار شهريًا أم لا، و50 دولارًا إضافيًا لكل حساب.