ابنة وزوجة وطبيب.. إسبانيا لن تسلم "جثمان رئيس أنغولا السابق" لهذا السبب!

كما أنها تعارض عودة جثمان والدها إلى أنغولا، وقال محاموها في بيان: إنه كان يريد أن "يُدفن في مراسم خاصة في إسبانيا"؛ حيث كان يعيش منذ 2019، وليس في بلاده "في جنازة وطنية يمكن أن تخدم مصلحة الحكومة الحالية" التي يقودها الرئيس جواو لورينشو.