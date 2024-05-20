سجلت 4200 حادثة.. "الوكالة الذرية" تدعو لليقظة لمواجهة تهريب المواد النووية

وتفصيلاً، قالت الوكالة إن 31 دولة أبلغت العام الماضي عن 168 حادثاً، بينها ستة حوادث "من المحتمل أن تكون مرتبطة بالإتجار أو الاستخدام الضار"، ومنذ عام 1993، سجلت الوكالة 4243 حادثة، 350 منها مرتبطة أو من المحتمل أن تكون مرتبطة بالاتجار أو الاستخدام الضار.