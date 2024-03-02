الكويت.. منع نشر أي إعلانات بمنصات التواصل تخص تجمعات أو مسيرات غير مرخصة

وأكّدت الوزارة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الخروج في تجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرّض للمساءلة القانونية، كما يمنع نشر أي إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.