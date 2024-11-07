بعد فشل نتائج استطلاعات الرأي.. ما قصة "الناخب السري" لترامب في الانتخابات الأمريكية؟

وفي هذا السياق، قالت "سركيس": "بصفتنا بشرًا، نواجه صعوبة في التعامل مع الغموض، قد تظل هناك بعض التساؤلات بشأن ما سيحدث، وطالما ظل المناخ السياسي متوترًا، فسوف يظل العديد من الناس خجولين بشأن أصواتهم".