الكويت.. أغرب اعتراف لتاجر مخدرات أمام المحكمة

وبرأ المتهم بقية المتهمين وقال: "أريد أن أعترف أن باقي المتهمين الثلاثة لا علم لهم بالمخدرات، وهم صغار في السن لا تتجاوز أعمارهم العشرين عامًا، وأنا اتّفقت معهم على نقل البضاعة وهم لا يعرفون، ولا يعلمون أن البضاعة تحتوي على المخدرات، وقد استغللت حاجتهم للمال كونهم من فئة البدون، وعاطلين عن العمل، وعندما عرضت عليهم نقل البضاعة وافقوا حتى دون سؤالي عن محتواها.. وهذا كل ما لديّ من أقوال أذكرها أمام المحكمة، وأنا سبق أن سُجنت بتهمة الاتجار بالمخدرات".