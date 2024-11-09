قد يسبّب فيضانات كارثية.. علماء يقترحون خطة لوقف ذوبان "نهر يوم القيامة الجليدي"

ويشمل أحد المقترحات المطروحة في التقرير "ضخ مياه البحر على سطح النهر الجليدي"، فمن خلال تبريد المياه في المنطقة يمكن تجميدها وتعزيز سماكة الجليد. لكن العلماء حذروا من المخاطر والتكاليف المرتبطة بهذا الحل؛ إذْ إن ملوحة مياه البحر قد تضرّ بنية الجليد، كما أن ضخ كميات ضخمة من المياه يتطلّب طاقة كبيرة قد تكون غير قابلة للتحقيق على المدى الطويل.