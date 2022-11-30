غالبيتهم عرب وآسيويون.. 488 كويتية تزوجن من أجانب في 11 شهرًا

أظهرت إحصائية رسمية في الكويت أنه منذ بداية العام الجاري، سجلت الأجهزة المختصة 488 حالة زواج بين كويتيات وأجانب من جنسيات مختلفة، مقابل 1262 تمت بين كويتي وغير مواطناته خلال الأشهر الـ11 الماضية، ما يعني أن طلب الكويتية للزواج من غير مواطنيها يشكل نسبة تقارب 46% من عدد زيجات المواطنين بغير كويتيات، والتي بلغت 1062 حالة، أي أقل بنحو 54%.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، بيّنت الأرقام أن ارتباط الكويتية من غير مواطنيها سجل منذ بداية العام 407 حالات من جنسيات معروفة، غالبيتها من بلدان عربية، فيما لم تخلُ القائمة من آسيويين.
كما تضمنت قائمة زيجات الكويتيات من غير المواطنين منذ بداية العام 81 حالة زواج من غير محددي الجنسية (البدون)، أخذًا بالاعتبار أن عدد عقود الزواج للكويتيين منذ بداية العام بلغت 8594، شكّلت نسبة الزواج بين المواطنين والمواطنات 85.5% منها بواقع 7332 عقدًا.