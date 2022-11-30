غالبيتهم عرب وآسيويون.. 488 كويتية تزوجن من أجانب في 11 شهرًا

أظهرت إحصائية رسمية في الكويت أنه منذ بداية العام الجاري، سجلت الأجهزة المختصة 488 حالة زواج بين كويتيات وأجانب من جنسيات مختلفة، مقابل 1262 تمت بين كويتي وغير مواطناته خلال الأشهر الـ11 الماضية، ما يعني أن طلب الكويتية للزواج من غير مواطنيها يشكل نسبة تقارب 46% من عدد زيجات المواطنين بغير كويتيات، والتي بلغت 1062 حالة، أي أقل بنحو 54%.