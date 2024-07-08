زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين، قبالة غربي جزر أوجاساوارا اليابانية؛ حسب ما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية المحلية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع الساعة 02:5 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وبلغت شدته المستوى الثالث على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 مستويات في قرية أوجاساوارا.
وكان مركز الزلزال على عمق 530 كيلومترًا عند خط عرض 27.1 درجة شمالًا وخط طول 139.0 درجة شرقًا.
ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات تسونامي، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.