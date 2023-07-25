سبح وهو ينزف بغزارة.. مشهد مرعب لنجاة شاب من فك قرش أبيض بأستراليا

وفي التفاصيل، تمكَّن "الرجل المحظوظ" من الوصول إلى الشاطئ من على بُعد 600 متر بينما كان ينزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال، ويتم نقله لاحقًا إلى المستشفى؛ إذ يعاني جرحًا عميقًا في ساقه.