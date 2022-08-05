إعدام النساء في إيران.. لماذا؟ بسبب القتل والعلاقة بالمخدرات

تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن إيران تنفّذ عمليات إعدام على قدمٍ وساق، إذ أُعدم 32 شخصاً في الأسبوع الأخير من شهر يوليو وحده، من بينهم ثلاث نساء أُعدمن بسبب قتلهن أزواجهن.