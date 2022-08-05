إعدام النساء في إيران.. لماذا؟ بسبب القتل والعلاقة بالمخدرات

تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن إيران تنفّذ عمليات إعدام على قدمٍ وساق، إذ أُعدم 32 شخصاً في الأسبوع الأخير من شهر يوليو وحده، من بينهم ثلاث نساء أُعدمن بسبب قتلهن أزواجهن.
تقول رويا بوروماند، المديرة التنفيذية لمركز "عبدالرحمن بوروماند" الإيراني لحقوق الإنسان، ومقره في الولايات المتحدة: "لا يوجد حكم بالسجن بتهمة القتل في إيران؛ إما أن تُسامح أو تُعدم".
صحيح أن هناك دولاً أخرى تنفّذ أحكام إعدام أكثر من إيران، لكن لا يوجد مكان آخر يقتل فيه عدد أكبر من النساء وفقاً للإحصاءات السنوية لمنظمة العفو الدولية.
وقالت بوروماند: "سجّلنا بين عامي 2000 و2022، إعدام ما لا يقل عن 233 امرأة".
وتضيف: "تمّ إعدام 106 نساء بتهمة القتل و96 امرأة بجرائم لها علاقة بالمخدرات".