لأول مرة منذ 9 سنوات.. زلزال بقوة 5 درجات يهز دولة إفريقية بشدة

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن زلزالًا قوته 5 درجات، وقع اليوم الأحد بالقرب من جوهانسبرغ، وهز المباني في أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان في جنوب إفريقيا.