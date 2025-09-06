هجوم سيبراني يعطل أنظمة جاكوار لاند روفر ويوقف الإنتاج والمبيعات عالميًا

وذكرت مصادر بريطانية أن أكثر من 33 ألف موظف في مصانع الشركة بـ"Halewood" و"Solihull" و"Wolverhampton" طُلب منهم البقاء في منازلهم حتى يوم الثلاثاء 9 سبتمبر على الأقل، فيما تعطلت أعمال الصيانة والمبيعات لدى الوكلاء نتيجة توقف أنظمة طلب قطع الغيار، الأمر الذي تسبب بتراكم المركبات غير القابلة للإصلاح.