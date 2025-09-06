هجوم سيبراني يعطل أنظمة جاكوار لاند روفر ويوقف الإنتاج والمبيعات عالميًا

تعرضت شركة "Jaguar Land Rover" مطلع الأسبوع لهجوم إلكتروني خطير أدى إلى توقف أنظمة الإنتاج والمبيعات على مستوى العالم، ما دفع الشركة إلى إغلاق الأنظمة المتأثرة بشكل كامل كإجراء احترازي، مؤكدة أنها تعمل على استعادة التطبيقات تدريجيًا تحت مراقبة مشددة.
وذكرت مصادر بريطانية أن أكثر من 33 ألف موظف في مصانع الشركة بـ"Halewood" و"Solihull" و"Wolverhampton" طُلب منهم البقاء في منازلهم حتى يوم الثلاثاء 9 سبتمبر على الأقل، فيما تعطلت أعمال الصيانة والمبيعات لدى الوكلاء نتيجة توقف أنظمة طلب قطع الغيار، الأمر الذي تسبب بتراكم المركبات غير القابلة للإصلاح.
وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها "Scattered Lapsus$ Hunters" عبر قنوات على تطبيق "تليغرام" مسؤوليتها عن الهجوم، وتضم هذه المجموعة تحالفًا بين جهات سيبرانية معروفة مثل "Scattered Spider" و"Lapsus$" و"ShinyHunters".
وأكدت الشركة أنه لا توجد حتى الآن أدلة على تسريب بيانات العملاء، لكنها أبلغت هيئة حماية البيانات البريطانية (ICO) بالحادث تمهيدًا لفتح تحقيق رسمي حول أي احتمال لاختراق المعلومات الشخصية.