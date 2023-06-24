"تديرها فتاة أوروبية".. الكويت تضبط شبكة دولية لـ"ممارسة الأعمال المنافية للآداب"

وقالت الداخلية الكويتية في بيان: إن قطاع الأمن الجنائي تمكّن من ضبط 16 شخصًا من الجنسية الآسيوية والأوروبية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة، مقابل مبالغ مالية؛ حسب موقع "الحرة".