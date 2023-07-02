حرق ونهب وتخريب.. ما أسباب العنف المجتاح لفرنسا احتجاجاً على مقتل "نائل"؟

وأوضح أن الأدلة على أوجه قصور الشرطة وفيرة، فهناك الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وممارسة العنف العنصري، كما حدث عندما تعرض منتج موسيقى أسود لضرب وحشي في واقعة جرى توثيقها بمقطع مصور، وتوجه اتهامات للشرطة بعدم كفاءتها في حفظ النظام العام، بالإضافة إلى أن جهاز الشرطة يعاني من انهيار الثقة مع السكان المحليين، وهو الأمر الذي يمكن إصلاحه بإيجاد نوع من الشرطة الاجتماعية.