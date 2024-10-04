للمرة الأولى.. "زوكربيرغ" ثاني أغنى شخص في العالم بعد "ماسك"

أصبح مؤسّس شركة "ميتا بلاتفورمز"، مارك زوكربيرغ؛ ثاني أغنى شخص في العالم، متفوقاً على جيف بيزوس؛ مع استمرار ارتفاع أسهم الشركة.
وبحسب موقع "الحرة"، بلغ صافي ثروة زوكربيرغ 206.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، مما يجعله يتفوق بمقدار 1.1 مليار دولار على بيزوس؛ مدير "أمازون"، لكنه لا يزال بعيداً بنحو 50 مليار دولار عن إيلون ماسك؛ مؤسّس شركة تسلا.
جاء هذا النجاح بعد أن ارتفعت أسهم "ميتا" بنسبة 23 في المئة منذ الإعلان عن نتائج مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثاني، إذ أغلقت الخميس عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، 582.77 دولار.
وحقّق زوكربيرغ؛ الذي يمتلك حصة 13 في المائة في الشركة، زيادة في ثروته بلغت 78 مليار دولار منذ بداية العام، وهي النسبة الأكبر بين أغنى 500 شخص في العالم.
وبدأ استثمار زوكربيرغ؛ في نطاق "الميتافيرس"؛ الذي بدا في البداية كفشلٍ كبيرٍ، يؤتي ثماره في الأشهر الأخيرة.
واستثمرت "ميتا" في مراكز البيانات وقوة الحوسبة، سعياً لبناء موقعٍ ريادي في سباق الذكاء الاصطناعي.
وإضافة إلى ذلك، تقدّمت الشركة في مشاريع طويلة الأمد، بما في ذلك نظارات الواقع المعزّز "أوريون"، التي تمّ تقديمها الشهر الماضي.
وخلال هذا العام، ارتقى زوكربيرغ؛ أربع مراتب في مؤشر الثروة، مما يعكس النمو المستمر لشركته في سوق التكنولوجيا المتنامي.