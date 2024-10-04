للمرة الأولى.. "زوكربيرغ" ثاني أغنى شخص في العالم بعد "ماسك"

جاء هذا النجاح بعد أن ارتفعت أسهم "ميتا" بنسبة 23 في المئة منذ الإعلان عن نتائج مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثاني، إذ أغلقت الخميس عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، 582.77 دولار.