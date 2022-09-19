"محيط في المريخ".. عربة الصين الفضائية: هنا توجد آثار ماء!

وباستخدام الصور التي التقطتها الكاميرا والبيانات الطيفية، اكتشف الباحثون معادن حاملة للماء في القشرة الرقيقة الصلبة للصخور بالقرب من موقع الهبوط، ما يثبت أنه "منذ مليار عام، كان هناك كثير من المياه السائلة في منطقة الهبوط، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".