بعد هدوء استمر 8 أشهر.. أسعار البنزين تعاود الارتفاع في محطات الوقود بأمريكا

تشهد محطات الوقود في الولايات المتحدة، ارتفاعًا مستمرًّا في أسعار البنزين منذ الأسبوع الماضي؛ حيث بلغ متوسط سعر الجالون على المستوى الوطني صباح اليوم الأحد 3.74 دولارات، وهو أكبر ارتفاع منذ 8 أشهر؛ لكنه لا يزال أقل مما كان عليه الصيف الماضي؛ حيث اقترب متوسط السعر من 5 دولارات للجالون في منتصف يونيو 2022.
ومنذ مطلع شهر يناير 2023، ارتفع متوسط السعر على المستوى الوطني بنسبة 17%، مرتفعًا من 3.20 دولارات إلى 3.74 دولارات حتى فجر اليوم الأحد.
وبحسب الأرقام الرسمية اليوم، بلغت أسعار البنزين في محطات الوقود في ولايات واشنطن وكاليفورنيا ونيفادا وكولورادو وألاسكا بين 3.90- 4.94 دولارات، وفي تكساس وأوهايو ولويزيانا والأباما وتينيسي بين 3.23- 3.50 دولار، وفي نيويورك وأريزونا وبنسلفانيا ومونتانا بين 3.71- 3.90 دولارات، وفي ولايات فيرجينيا وأيوا وكارولينا الشمالية والجنوبية وجورجيا بلغت الأسعار بين 3.50- 3.62 دولارات، وفي فلوريدا وميشيغان ونيوجيرسي ونيومكسيكو وإنديانا تراوحت بين 3.62- 3.71 دولارات، وبلغ متوسط أسعار البنزين في محطات العاصمة واشنطن 3.88 دولارات للجالون.