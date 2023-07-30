بعد هدوء استمر 8 أشهر.. أسعار البنزين تعاود الارتفاع في محطات الوقود بأمريكا

تشهد محطات الوقود في الولايات المتحدة، ارتفاعًا مستمرًّا في أسعار البنزين منذ الأسبوع الماضي؛ حيث بلغ متوسط سعر الجالون على المستوى الوطني صباح اليوم الأحد 3.74 دولارات، وهو أكبر ارتفاع منذ 8 أشهر؛ لكنه لا يزال أقل مما كان عليه الصيف الماضي؛ حيث اقترب متوسط السعر من 5 دولارات للجالون في منتصف يونيو 2022.