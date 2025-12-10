مقتل 19 شخصًا في انهيار مبنيين سكنيين بمدينة فاس المغربية

لقي 19 شخصًا مصرعهم، وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انهيار مبنيين سكنيين مكوّنين من أربعة طوابق، في مدينة فاس المغربية، وذلك في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء – الأربعاء.
وأوضحت السلطات المحلية أن المبنيين المنهارين كانا متجاورين، ويقطنهما ثماني أسر، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الضحايا والمصابين، فيما لا تزال أعمال البحث جارية حتى الآن، لاحتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض.
وجرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، لتلقي العلاجات والفحوصات الطبية اللازمة.
وأعلنت السلطات فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الانهيار، وتحديد المسؤوليات، في إطار السعي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.