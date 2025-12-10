مقتل 19 شخصًا في انهيار مبنيين سكنيين بمدينة فاس المغربية

لقي 19 شخصًا مصرعهم، وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انهيار مبنيين سكنيين مكوّنين من أربعة طوابق، في مدينة فاس المغربية، وذلك في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء – الأربعاء.