"المصل واللقاح" يبث رسالة طمأنة بشأن متحور EG5

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أننا في فصيل جديد من كورونا، لكنه لا يمثل خطورة، وعوامل الخطورة حتى الآن منعدمة، ولكن علينا الحيطة والحذر، فهذا المتحور لا يشكل أي خطورة حتى الآن، موضحًا أن هذا التحور «EG 5»، هو متحور فرعي لمتحور «أوميكرون»، منوهًا بأن متحور كورونا الجديد دخل مصر وهناك حالتا إصابة مستقرتان، وسوف نتعايش مع المتحور مثل البرد والإنفلونزا دون قلق أو ذعر، مشدًدا على ضرورة أن تتحول إجراءات الوقاية لأسلوب حياة.