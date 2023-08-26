"المصل واللقاح" يبث رسالة طمأنة بشأن متحور EG5

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس كورونا لم ينته عالميًا، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء حالة الطوارئ ولم تعلن انتهاء الفيروس، ونحن نواجه تحورات لفيروس كورونا، ولكنها الأضعف بسبب اللقاحات والمناعة المجتمعية التي أخذها العالم.
وأضاف اليوم السبت، أننا الآن نواجه انتشارًا لمتحور فرعي منتشر في أكثر من 51 دولة، وهو ينتشر بسرعة شديدة لكنه ليس بنفس الخطورة، ولم يتم رصد أي أعراض جديدة أو مضاعفات خطيرة، ولم يتم إعلان الطوارئ بأي دولة، وجميع الإصابات حتى الآن تتماثل للشفاء بسرعة كبيرة، والأعراض معظمها من الدرجة المتوسطة في الجهاز التنفسي العلوي، وهي الزكام والصداع والحرارة والاحتقان.
وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أننا في فصيل جديد من كورونا، لكنه لا يمثل خطورة، وعوامل الخطورة حتى الآن منعدمة، ولكن علينا الحيطة والحذر، فهذا المتحور لا يشكل أي خطورة حتى الآن، موضحًا أن هذا التحور «EG 5»، هو متحور فرعي لمتحور «أوميكرون»، منوهًا بأن متحور كورونا الجديد دخل مصر وهناك حالتا إصابة مستقرتان، وسوف نتعايش مع المتحور مثل البرد والإنفلونزا دون قلق أو ذعر، مشدًدا على ضرورة أن تتحول إجراءات الوقاية لأسلوب حياة.