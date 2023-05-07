رغم حاجتها لـ30 مليون عامل.. لماذا ترفض الصين استقبال المهاجرين والوافدين؟

ورغم أن أرقام الهجرة صغيرة أيضًا في البلدان الآسيوية الأخرى؛ إذ إن نسبة الأجانب في اليابان لا تتجاوز 2% و3% في كوريا الجنوبية؛ إلا أنها تظل أكبر من النسبة في الصين، وحتى في كوريا الشمالية يعيش أجانب أكثر من الصين؛ وفق ما تنقله المجلة عن الأمم المتحدة.